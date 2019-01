Bart Staes Europees lijsttrekker af bij Groen

Petra De Sutter en niet Bart Staes trekt in mei de Groene lijst voor het Europees Parlement. Dat is het voorstel van de partijleiding. De leden hebben zaterdag het laatste woord.

Staes is al Europees Parlementslid sinds 1999. En sinds zijn overstap van de Volksunie naar Groen in 2002 is hij het boegbeeld van de partij in Europa. Ook toen de partij op haar dieptepunt zat, na het debacle van 2003, slaagde hij er een jaar later in genoeg stemmen te halen voor een verlengd verblijf in Straatsburg.

Maar nu kiest de partij voor Petra De Sutter, schrijft Gazet van Antwerpen vanmorgen en het nieuws is ons bevestigd. Een verrassing is dat niet, De Sutter heeft al langer haar zinnen gezet op Europa. De Sutter slaagde er eind vorig jaar in om bijna Spitzenkandidaat te worden namens alle Europese Groenen.

De kans dat de leden zaterdag dit voorstel gaan volgen, is groot, maar zij hebben wel het laatste woord. Welke plaats Bart Staes krijgt op de lijst, is nog niet bekend.

De Sutter is hoogleraar gynaecologie en fertiliteitsexperte. Zij stond ook in 2014 op de Europese lijst voor Groen, maar de partij haalde toen geen tweede Europese zetel binnen. Uiteindelijk coöpteerde Groen haar in de Senaat.

Ook de meeste andere partijen hebben al hun Europese lijsttrekker bekendgemaakt. Geert Bourgeois bij N-VA en Kris Peeters bij CD&V bijvoorbeeld. Bij Open VLD wordt Guy Verhofstadt verwacht, bij de SP.A zou het Kathleen Van Brempt worden.