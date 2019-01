Duitse prins in ons land geflitst aan 260 km/uur

Prins Marcus Von Anhalt, die fortuin maakte met zijn nachtclubs en vaak in de ‘boekjes’ staat, is in ons land veroordeeld tot een boete van 4.000 euro omdat hij met zijn Mercedes aan 260 km/u. werd geflitst. De man zal de boete met plezier betalen en er geen boterham minder voor moeten eten. De zoon van actrice Zsa Zsa Gabor erfde het fortuin van zijn moeder en heeft ook een schatrijke stiefvader.

Marcus Von Anhalt is een bekende figuur in Duitsland. Vooral in het nachtleven. Hij is eigenaar van verschillende nachtclubs waar de jetset geregeld wilde feestjes houdt en waar iedereen die gezien wil worden vaste klant is.

Van Anhalt is een echte autofreak. Hij zou een veertigtal dure wagens in zijn garage hebben staan. Met een van die auto’s, een Mercedes SLR, nam hij in 2017 deel aan de Modball Rally, een beetje zoals de Gumballrace. Een wedstrijd voor rijkeluiszoontjes tussen Londen en Ibiza. Over gewone wegen, tussen het verkeer.

In Habay, bij Aarlen in de provincie Luxemburg, werd hij op de E411 geflitst aan 260 km/u. De politierechtbank veroordeelde hem daarvoor op 12 december van vorig jaar tot een geldboete van 740 euro. Maar dat vond het openbaar ministerie belachelijk laag en tekende beroep aan. De boete is nu opgetrokken tot 4.000 euro, plus alle kosten.

Van Anhalt was niet op de rechtbank en zal het wellicht met de glimlach betalen, want de man is miljonair. Zijn vermogen wordt geschat op 10 miljoen euro. Hij is de zoon van actrice Zsa Zsa Gabor die hem bij haar dood en fortuin naliet. En ook zijn stiefvader, die hem adopteerde, is multimiljonair. Hij maakte fortuin als ondernemer, had een nachtclub, een bordeel, deed in vastgoed.. Alles wat hij aanraakte, veranderde in goud.

Ondanks het gebruik van de naam Frederick, Prins von Anhalt, is de laatste echtgenoot van Zsa Zsa niet van koninklijken bloede, noch een prins. Hij werd geboren als Robert Lichtenberg. Hij werd geadopteerd door Marie Auguste, Prinses van Anhalt. Door die adoptie bekwam ook hij de familienaam ‘Prinz von Anhalt’, maar bekwam via dat adoptieproces geen adelijke titel of status. Daarom werd Zsa Zsa ook geen ‘Princes von Anhalt’.

Vóór hij met Zsa Zsa huwde was hij liefst zes keer getrouwd. De actrice versleet negen mannen.