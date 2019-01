Bieke krijgt rode kaart op autokeuring door … oude wegenvignetten

/ Geel -

Een rode kaart bij de autokeuring alleen omdat er wegenvignetten aan de ruit hangen: dat was het resultaat van Biekes bezoek aan de keuring in Geel. Er werd haar verteld dat er een nieuwe wet is die zegt dat oude vignetten niet meer aan de ruit mogen hangen. Volgens GOCA gaat het om een inschattingsfout, want een nieuwe regel is er niet.