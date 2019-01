Ontvoering in maffiastijl in hartje Brussel: politie kan gefolterde man uiteindelijk bevrijden uit kelder

Brussel / Sint-Gillis / Dilbeek - De Brusselse federale gerechtelijke politie (FGP) heeft een man ternauwernood uit de handen van zijn brutale ontvoerders kunnen redden. Het slachtoffer werd de hele nacht door zijn gijzelnemers mishandeld, en moest in allerijl naar het ziekenhuis gebracht worden.

De ontvoering begon in pure maffiastijl in hartje Brussel. Een man van Roemeense afkomst reed doodgemoedereerd met zijn vriendin door de hoofdstad toen hij plots door onbekenden werd klemgereden. Zijn vriendin werd uit het voertuig gesleurd en onbekenden dwongen de man om met zijn voertuig hun auto te volgen. Dat allemaal op klaarlichte dag.

De vriendin was in shock, en omdat zij er na de ontvoering maar niet in slaagde om haar vriend opnieuw te contacteren, sloeg zij alarm. De politie vernam dat de ontvoering kaderde in een verhaal van speelschulden. Het Roemeense slachtoffer was verscheidene personen in totaal enkele duizenden euro’s verschuldigd.

Gezien de drieste manier waarop hij ontvoerd was, vreesde de politie dat de Roemeen in handen was gevallen van nietsontziende gangsters en dat er voor zijn leven gevreesd moest worden. Daarom schakelde de sectie groot banditisme van de Brusselse FGP de speciale eenheden van de federale politie in. Dankzij zorgvuldig speurwerk kwamen verscheidene adressen in het vizier, waar het slachtoffer gevangen kon gehouden worden. Onder meer in Dilbeek, maar ook in Sint-Gillis. Daar had de politie uiteindelijk prijs.

De ontvoerde Roemeen zat in een kelder opgesloten en werd bewaakt door twee kerels, die hem duidelijk hardhandig hadden aangepakt. De speciale eenheden konden hem bevrijden, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Het slachtoffer was zodanig toegetakeld, dat de politie hem met een ziekenwagen liet afvoeren.

In totaal werden vijf verdachten opgepakt, die vandaag voor de onderzoeksrechter worden geleid en waarschijnlijk zullen aangehouden worden.