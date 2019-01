Waarom blurt China de oren van mannelijke tv-sterren?

Het duikt steeds vaker op in Chinese media: beelden van mannen waarvan de oren geblurd zijn. Wat hebben die mannen aan hun oren dat de autoriteiten niet willen laten zien?

Niets bijzonder schokkends, zo blijkt: oorringen. In de Westerse wereld zien we al jaren niet alleen vrouwen met oorringen. Ook mannen, zowel hetero als homo, dragen ze. Dat begint nu ook ingang te vinden in China. Al valt daar op televisie niet veel van te merken. De oren van mannen die oorringen dragen, worden daar vervaagd. Zo is in de recentste aflevering van de Chinese realityshow ‘I, Actor’ het gezicht van een van de deelnemers, Jing Boran, digitaal aangepast zodat de oorbellen van de jongeman niet zichtbaar zijn.

Jing Boran is lang niet het enige slachtoffer. Op Weibo, de Chinese versie van Twitter, circuleren intussen veel foto’s van jongemannen met geblurde oren.

Kritiek

Het is niet duidelijk of Chinese autoriteiten een specifieke richtlijn hebben uitgevaardigd die verbiedt dat mannen die oorbellen dragen te zien zijn op televisie, of dat de Chinese zenders zelf reageren op een verschuiving in wat al dan niet cultureel geschikt wordt geacht.

Vorig jaar verbood de Chinese media-regulator tv-zenders om acteurs met tatoeages te tonen. Afbeeldingen van wat beschouwd kon worden als hiphopcultuur of subcultuur werden ook al verboden.

Op Weibo wordt ook veel kritiek gegeven op het blurren van de oren van mannen. Zo wordt onder andere gezegd dat de autoriteiten vasthouden aan ongelijke en gedateerde schoonheidsidealen van mannen en vrouwen. “Dit is genderstereotypering en negeert de diversiteit van verschillende groepen”, zegt een gebruiker. “Ze controleren steeds meer. Wat als een vrouwelijke ster kort haar heeft. Gaan ze dan ook haar hele hoofd vervagen?”

Westerse impact beperken

Grace Leung, professor aan de Universiteit van Journalistiek en Communicatie van Hong Kong, zegt aan de Amerikaanse zender CNN dat de beslissing om oorringen te blurren wellicht is beïnvloed door de wens van de overheid om de Westerse impact op Chinese popcultuur te minimaliseren.

“Dit is een consistent beleid om hun popcultuur te zuiveren van westerse invloeden en om de Chinese kenmerken van mannelijkheid te versterken”, zegt Leung, die onder andere les geeft in mediaregulatie en beleidskwesties. “China is nog steeds een sterke patriarchale samenleving waarin er een duidelijk hiërarchisch verschil is tussen mannen en vrouwen. Het zien van mannen die oorbellen dragen, is vanuit mannelijk perspectief een verslechting van hun sociale status en respect.”

“Abnormaal seksueel gedrag”

Censuur in China is een van de meest strenge en meest technologische ter wereld. Eerder werden ook al richtlijnen uitgestuurd dat programma’s waarin openlijke bewondering voor de westerse levensstijl wordt uitgesproken, verboden, net als programma’s waarin grappen gemaakt worden over Chinese tradities of klassieke materialen. Mediarichtlijnen die in 2016 werden uitgestuurd bepaalden ook dat homoseksualiteit “abnormaal seksueel gedrag is dat niet past op de Chinese televisie”. Homoseksualiteit werd in die richtlijn naast seksueel misbruik en incest geplaatst.