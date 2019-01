“Psychiaters moeten beelden verhoren Nemmouche kunnen zien”

Brussel - Openbaar aanklager Yves Moreau heeft vrijdag aan de voorzitter van het assisenhof gevraagd om de opnames van de verhoren van hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche te vertonen. Daarin zitten volgens Moreau zeer interessante elementen, zeker omdat Mehdi Nemmouche eerder deze week weigerde om verhoord te worden. Daarnaast vraagt hij om de beelden voor te leggen aan psychiatrische experts. De verdediging noemt dat voorstel “belachelijk”.

“Ik heb gisteren de verhoren van Nemmouche in Parijs herbekeken en heb gezien dat daarin zeer interessante elementen zitten”, aldus de openbaar aanklager. “Bijvoorbeeld over zijn mening over Joden, zijn gedrag, zijn attitude, een glimlach af en toe.”

Moreau wees erop dat “het soms lijkt alsof hij in de Club Med zit”, wat volgens hem toch opmerkelijk is voor een terreurverdachte.

“Om Nemmouche goed te berechten, moeten we de beelden bekijken”, zegt Moreau.

Ook vraagt de openbaar aanklager om de beelden te vertonen aan de psychiatrische experts, “om te zien of er iets inzit op psychiatrisch vlak”.

De verdediging van Nemmouche veroordeelde de vraag meteen. Meester Henri Laquay benadrukte dat de verdediging de vertoning heeft gevraagd van twee uitzendingen van RTBF en RTL-TVi en dat dat geweigerd werd. “Dat duurt slechts enkele minuten, verhoren uitzenden zou uren duren. Dit is tijdverlies”, zegt hij. Ook vraagt hij zich af hoe een expert op basis van enkele korte antwoorden een analyse kan maken. “Dat is belachelijk.”

Volgens meester Sébastien Courtoy, die de psychiatrie een pseudowetenschap noemt, heeft zo’n analyse geen zin, omdat “geen enkele psychiatrische expert Nemmouche een brave jongen zou noemen”.