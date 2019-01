Pech voor Manchester United: topclub kan enkele weken niet rekenen op “X-factor” Marouane Fellaini

Manchester United kan enkele weken niet rekenen op Marouane Fellaini. De 31-jarige Rode Duivel staat aan de kant met een kuitblessure, zo maakte interim-coach Ole Gunnar Solskjaer vrijdag bekend in de aanloop naar de competitiewedstrijd van zaterdag op Old Trafford tegen Brighton & Hove Albion.

“Hij is waarschijnlijk minstens drie tot vier weken buiten strijd”, aldus de Noor. “Hij heeft een kuitprobleem en dat is spijtig. Er schuilt een X-factor in verschillende spelers en we kennen allemaal de X-factor van Fellaini. Maar hij zal hard werken om terug te komen wanneer de grote wedstrijden op het programma staan.”

Een streep door de rekening van Fellaini, die sinds de komst van Solskjaer amper nog speelminuten kreeg bij de Mancunians. In de Premier League moet hij het doen met de drie minuten die hij het kreeg in de eerste wedstrijd van de Noor als caretaker op bezoek bij Cardiff City (1-5). In de derde ronde van de FA Cup kreeg hij net geen halfuur tegen het bescheiden Reading (2-0). De resultaten geven de coach voorlopig gelijk, Solskjaer prijkt met een achttien op achttien achter zijn naam en doet de club in alle geledingen heropleven.

Naast Fellaini kan United voorlopig ook niet rekenen op Chris Smalling en Marcus Rojo, al zijn zij wel aan de beterhand. Alexis Sanchez hoopt Solskjaer dan weer klaar te stomen voor de wedstrijd tegen Brighton & Hove. De Chileense winger sukkelt al enkele maanden met allerlei kwaaltjes, maar kon deze week wel probleemloos meetrainen. Verdediger Eric Bailly komt dan weer terug uit schorsing.

Met een vijftien op vijftien heeft ManU in de Premier League de afgelopen weken opnieuw aansluiting met de top zes gevonden. Met 41 punten staan de Mancunians op een met Arsenal gedeelde vijfde plaats, op zes punten van nummer vier Chelsea. In de titelstrijd zal het tussen leider Liverpool (57) en Manchester City (53) gaan en dus lijkt een stek in de Champions League dit seizoen het hoogst haalbare voor United.