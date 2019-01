Vleermuizen vallen uit bomen, fruit kookt vanzelf en nachttemperaturen boven 36 graden: hittegolf in Australië bereikt hoogtepunt

Het was er de voorbije dagen al bijzonder heet, en vandaag wordt het er nóg warmer: de hittegolf in Australië bereikt vrijdag een hoogtepunt. Het is er intussen zo warm dat zelfs ’s nachts de temperaturen niet zakken onder 36 graden.

De hittegolf in Australië breekt alle records. Het land zit al aan dag zes van extreme hitte. De zes voorbije dagen duiken trouwens allemaal op in de 10 warmste dagen sinds de Australische metingen. In Marble Bar werd de warmste temperatuur gemeten: 49 graden. In die stad zijn de temperaturen de voorbije 20 dagen (overdag) niet één keer onder de 40 graden gedaald.

Het zijn dus niet alleen de maximumtemperaturen die de inwoners van het land doen zweten, ook de minimumtemperaturen doen dat. In de nacht van donderdag op vrijdag zakten de temperaturen in het westen van New South Wales zelfs ’s nachts niet onder 35,9 graden. De autoriteiten raden inwoners aan om binnen te blijven, geen inspanningen te doen en veel te drinken.

Het is in Australië intussen zo warm dat asfaltwegen beginnen te smelten. De hoge temperaturen beginnen ook hun tol te eisen op de fauna en flora van het land. Meer dan een miljoen vissen zijn al gestorven en verwacht wordt dat dat ook de komende dagen nog het geval zal zijn. Ze sterven door het warme weer, maar óók doordat boeren massaal water uit rivieren halen, waardoor er te weinig overblijft voor de vissen om te overleven.

Foto: AP

Foto: AP

In Adalaide werden ook meerdere kolonies vleermuizen getroffen. Duizenden vleermuizen vallen uit de bomen door de hitte, de meeste dieren gaan dan dood, meestal door ‘hittestress’. Bij een eerdere hittegolf in november stierven er al 23.000. Dat is één derde van de hele populatie fruitvleermuizen in Australië.

Aye OK coal, that will increase global warming and slowly cook our planet?

Look at Australia today record temps over 51 degrees.

Fruit bats literally being cooked alive.

What type of planet are we going to leave for future generations of we keep using coal and fossil fuels? pic.twitter.com/qRtUbwgV8M — C M (@partyb0ycon) January 17, 2019

How one heatwave killed 'a third' of a bat species in Australia https://t.co/sXzoqger2q pic.twitter.com/kL4Qo5XNy5 — Nat Moss (@natmoss) January 16, 2019

In het zuiden van Australië gaan de oogsten van veel fruitboeren verloren. Steenvruchten zoals nectarines en perziken beginnen door de hitte te koken. Daardoor wordt het fruit wak en kan het niet meer gebruikt worden voor verkoop.

Een bijkomend gevolg: koala’s drinken zelden water. Vocht nemen ze normaal gezien vooral op door de bladeren die ze eten. Maar door de hitte komen ze daar niet mee toe. De opwarming van de aarde heeft er bovendien voor gezorgd dat de bladeren de laatste jaren steeds droger en droger worden.

Tweede hittegolf op korte tijd

Dit is de tweede hittegolf waar Australië door getroffen wordt in minder dan een maand. Twee weken geleden leidde hete temperaturen nog tot het uitsturen van brandwaarschuwingen in minstens 3 staten.

Januari is traditioneel de warmste maand van het jaar in Australië. Maar de laatste jaren is het in die maand steeds warmer. In 2013 moesten de weerdiensten een nieuwe kleur introduceren om de warme temperaturen aan te duiden. De huidige kleurschakering reikte namelijk (nog) niet tot zo’n hoge temperaturen.

2018 was voor Australië ook al het derde warmste jaar ooit, met bovendien ook een hoeveelheid neerslag die 11 procent onder het gemiddelde lag. Vorige winter was ook al de droogste winter ooit voor het land.