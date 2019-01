Waarom financie- en verzekeringswezen studeren?

De professionele bachelor in het Financie- en Verzekeringswezen kaapt misschien niet de prijs weg voor de hipste studierichting van het kersverse 2019. Maar is die wat duffe reputatie wel terecht? Jobat peilde aan de Hogeschool Gent/Aalst hoe aantrekkelijk banken en verzekeraars blijven als werkgever.

Deze opleiding katapulteert je rechtstreeks het werkveld in: studiecoördinatoren Sven D’Hondt en Ineke De Vleeschouwer laten er geen twijfel over bestaan. “Van de 70 studenten die jaarlijks aan onze campussen in Gent en Aalst afstuderen, komt 90 procent terecht bij een bank of een verzekeringskantoor. Al tijdens het eerste jaar begin je je te specialiseren in finance of in verzekeringen. In drie jaar tijd leveren we je af als expert.”

“Bovendien is het een erkende opleiding”, benadrukt hun collega Lut Laureys. “Dat betekent dat je meteen het beroep mag uitoefenen. Je steeds vroeger specialiseren, is een trend. Een opleiding bedrijfsmanagement of marketing blijft algemener en je mist er bovendien de beroepserkenning.”

Druk bevist

De opleiding Financie- en Verzekeringswezen focust tijdens het tweede jaar op particulieren, in het derde jaar leer je alles over de noden van ondernemingen. Daar hoort ook heel wat praktijkonderwijs bij, waaronder een stage van 12 weken, een volledig semester. “We proberen via een talentmanagementtraject studenten zichzelf te leren kennen, zodat ze een goede stageplaats scoren”, zegt Sven D’Hondt.

“Niet dat er een gebrek is aan stageplaatsen. Tijdens de beroepencarrousel in het tweede jaar en de sollicitatiedagen komen heel wat banken en verzekeringsmaatschappijen vissen naar nieuw talent.” De werkzekerheid ontgaat ook de studenten niet. Derdejaarsstudent Alexander De Munter: “Ik vond heel vlot een vakantiejob bij een makelaar. Een wederzijds succes. Heel vaak ook rollen studenten naadloos van hun stage in een vaste baan.”

“Een derde van de studenten doet er nog een diploma bij”, zegt Lut Laureys. “Al heeft je diplomaniveau minder belang. Vooral je attitude telt.” Als bachelor heb je zelfs een voordeel ten opzichte van een master, vindt Alexander: “Zeker in verzekeringen bestaat er geen masteropleiding, behalve Actuariaat. Maar daar heb je weinig aan in een kaderfunctie. Je kan ook Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) volgen, maar een pure focus op finance vind je nergens op masterniveau. Dus zeker als bachelor hebben we daar een voordeel.”

Een master biedt je minder praktische, exacte productkennis, beaamt Ineke De Vleeschouwer. “We hebben vaak gastsprekers via de sectorfederaties Febelfin en Assuralia. Die zie je minder gauw komen aan de unief. En net omdat je die praktische achtergrond krijgt, kan je de later vlotter je eventuele masteropleiding aan.”

Jobinhoud verschuift

Zeker de banksector komt vaak negatief in het nieuws. Kantoren worden geschrapt, er sneuvelen jobs… Lut Laureys: “BNP Paribas en ING sluiten tientallen kantoren, maar de shift naar digitaal en easy banking zorgt ook voor een jobverschuiving. Meteen na de sluiting van de ING kantoren kregen we 30 vacatures voor studenten binnen. Er is toekomst in deze sector, zelfs voor retailbankieren.” Tegelijk zijn digitale skills essentieel geworden: omgaan met allerlei soorten software. “Communiceren, flexibiliteit en creativiteit leren studenten via talentmanagement en coaching”, zegt Sven.

“Het is niét zo dat je plots apps moet leren ontwikkelen. Maar als jonge twintiger ben je sowieso een digital native.” Technologische vernieuwing in fintech zoals Artificiële Intelligentie en blockchain komt minder aan bod, zo blijkt. Alexander: “Je blijft wél bezig met klanten. De technologie erachter zie ik als een hulpmiddel. De adviesfunctie is ook voor mij de essentie van bankieren en verzekering.”

Ethisch bankieren

Na de bankencrisis van 2009 werd de sector sterk gereguleerd. “Er wordt enorm gehamerd op ethisch handelen”, zegt Alexander. “Commerciële training in het derde jaar komt gewoon neer op correct omgaan met je klanten.” Sven D’Hondt: “We gaan met de eerstejaars bij Triodos op bezoek om hen ethisch, duurzaam en transparant bankieren bij te brengen. BNP Paribas kwam spreken over verantwoordelijk investeren: beleggen in water, wapens of mijnbouw wordt veel vaker als tricky beschouwd.”

Sven is zelf vrijwilliger bij Microstart, de microkredietverlener die gesponsord wordt door BNP Paribas. Laura: “Dat aspect van bankieren kende ik helemaal niet. Het verruimt zeker je blik.”

