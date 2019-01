Levenslang gevorderd voor strandjutter Bolte die moeder en vriend vermoordde

Brugge - Op het assisenproces tegen Oliver Bolte (44) heeft procureur-generaal Nathalie Barzeele levenslange opsluiting gevorderd. De openbaar aanklager veegde in haar requisitoir elke verzachtende omstandigheid van tafel. Bolte werd donderdag al schuldig bevonden aan de moorden op Norbert Bocher (49) en zijn moeder Renate Bolte (71).

Nathalie Barzeele verwees bij de start van haar requisitoir naar de verklaringen van Oliver Bolte tijdens het onderzoek. “Hij gaat ervan uit dat hij 28 jaar zal krijgen, waarvan hij tien jaar zal zitten. Uw mening is voor hem kennelijk van geen belang.” Ook de ernst van de feiten werd nogmaals benadrukt. “De gruwelijke wijze bij de moord op Renate en de ijzingwekkende koelbloedigheid bij het vermoorden van Norbert Bocher zullen u wellicht langer dan vandaag bijblijven.” Aan het euthanasieverhaal van de beschuldigde hecht de openbaar aanklager geen geloof.

Tijdens het proces toonde Oliver Bolte geen spijt voor de moord op Norbert Bocher. “Nog nooit is er een woord van spijt over zijn lippen gekomen, zelfs niet toen de nabestaanden kwamen getuigen. Hij heeft alleen spijt dat hij Norbert heeft vertrouwd.” Het openbaar ministerie wees de jury bovendien op het cynisme en de onverschilligheid van de beschuldigde. Een maand na de feiten maakte hij al plannen om een duikshop te openen na zijn vrijlating. “Dat is zijn droom. Hier zijn twee mensen overleden die van niks meer moeten dromen.”

De procureur-generaal haalde ook enkele elementen uit het verslag van de gerechtspsychiaters aan. Ze omschreven Bolte als een eenzaat met een parasitaire levensstijl. “Hij kan zich niet inleven in de gevoelens van anderen. Zijn karakter is wat het is en zal er in de toekomst niet beter op worden.”

Op het moment van de feiten had Oliver Bolte nog een blanco strafblad, maar dat kan volgens Nathalie Barzeele in deze zaak geen verzachtende omstandigheid zijn. De beschuldigde verklaarde immers zelf dat hij ooit dealde in discotheken en handelde in wapens. “Hij is onder de radar kunnen blijven, dat blanco strafblad is dus niet zijn eigen verdienste.” Door zijn voorliefde voor wapens en zijn karakter blijft Bolte volgens het OM een gevaar voor de samenleving. “De maatschappij heeft er alle belang bij dat de beschuldigde voorgoed uit de samenleving wordt verwijderd.”

Ten slotte legde de openbaar aanklager uit dat zelfs een veroordeling tot levenslange opsluiting niet uitzichtloos hoeft te zijn. “Na 15 jaar zou hij mits bepaalde voorwaarden kunnen vrijkomen. Hij zal dan 57 jaar oud zijn. In tegenstelling tot zijn moeder en Norbert heeft hij wel nog uitzicht op een toekomst.”

De verdediging stelde voor de bechuldigde tot 27 jaar opsluiting te veroordelen.