Peter Vandenbempt: “Luc Devroe werd niet nu maar al op de luchthaven van Istanbul van de trein geduwd”

Peter Vandenbempt, de vaste voetbalcommentator van Sporza Radio, maakt tweewekelijks een tussenstand van het voetbalseizoen op. Vandaag buigt hij zich over het memorabele recordjaar van Anderlecht: “Het was in alle opzichten een memorabel recordjaar voor RSC Anderlecht. Voor de fier club dreigt, nog veel erger dan striemende kritiek, de totale onverschilligheid.”