Roekeloze student heeft nog maar 7 dagen zijn rijbewijs, maar na recordaantal overtredingen al meteen rijverbod van vijf jaar

Lokeren - Een student automechanica is zeven dagen na het behalen van zijn rijbewijs al meteen veroordeeld tot vijf jaar rijverbod. Hij liet een recordaantal verkeersovertreding optekenen in het centrum van Lokeren en ging daarna op de vlucht voor de politie.

De lokale politie had op 31 maart van vorig jaar papier te kort om alle overtredingen van Salah-Eddine O. uit Lokeren neer te pennen. De jonge student automechanica was zeven dagen na het behalen van zijn rijbewijs samen met een vriend in zijn auto gekropen en had zich schrap gezet voor een dolle rit in het centrum van zijn stad. “Hij reed ‘sportief’, gebruikte zijn pinkers niet en verleende geen voorrang op kruispunten”, begon openbaar aanklager Dries Tanghe vrijdag in de politierechtbank van Dendermonde aan een lijst van tweeëntwintig vastgestelde inbreuken.

“In de bebouwde kom reed hij aan 70 in plaats van aan 50 kilometer per uur, scheerde met zijn auto rakelings langs andere wagens en sneed roekeloos bochten aan. Toen de politie met zwaailicht en sirene achter hem aan kwam gereden versnelde hij nog. Opnieuw nam hij constant grote risico’s in de hoop om zo te kunnen ontkomen aan de agenten. Uiteindelijk reed hij zich vast en kon hij ingerekend worden. Zeer gevaarlijk rijgedrag dat streng bestraft moet worden.”

Een verzoek waar politierechter Peter D’Hondt oren naar had. Hij veroordeelde Salah-Eddine O., die zich tijdens zijn proces liet vertegenwoordigen door zijn advocaat, tot een effectief rijverbod van vijf jaar. Hij moet ook 4.000 euro betalen en na afloop van zijn rijverbod opnieuw slagen voor alle proeven. De student zal zich ook moeten laten onderzoeken door een gerechtspsychiater om te zien of hij lichamelijk en psychologisch wel geschikt is om een auto te besturen. Met deze straf legde D’Hondt een nog zwaardere straf op dan wat er door de procureur was gevorderd.

De advocaat van Salah-Eddine O. had nog geprobeerd om de overtredingen van haar cliënt af te doen als een jeugdzonde. “De passagier die naast hem zat heeft hem opgehitst”, pleitte de raadsman. “Iedereen is blij dat er geen gewonden of doden zijn gevallen.”