OVERZICHT. Dit zijn de lijsttrekkers voor de volgende verkiezingen

Slechts enkele maanden na de gemeenteraadsverkiezingen trekken we opnieuw naar de stembus. Tijdens de verkiezingen op 26 mei 2019 moet drie keer gestemd worden: voor het federaal (de Kamer), regionaal (Vlaanderen, Wallonië of Brussel) en Europees niveau. Inwoners van Brussel kleuren zelfs nog een vierde bolletje in.

Het belooft een titanenstrijd te worden, want de verschillende politieke partijen zetten hun grote namen in. Hieronder een overzicht van de lijsttrekkers voor de Kamer en voor het Vlaams Parlement die op dit moment al gekend zijn, en per partij.

Lijsttrekkers voor de Kamer

Lijsttrekkers voor het Vlaams Parlement

Overzicht per partij (in alfabetische volgorde)

CD&V

De CD&V-top op de nieuwjaarsreceptie van de partij. Foto: BELGA

Veel bekende namen op de CD&V-lijsten. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege mogen het opnieuw proberen in West- en Oost-Vlaanderen. Voor de Kamer rekent de partij onder meer op huidig Minister van Justitie Koen Geens en partijvoorzitter Wouter Beke. Vicepremier Kris Peeters trekt de Europese lijst.

Groen

Partijvoorzitter Meyrem Almaci. Foto: BELGA

Groen maakt binnenkort de lijsttrekkers bekend voor de verschillende verkiezingen op 26 mei. Verwacht wordt dat partijvoorzitter Meyrem Almaci de grote namen mee zal laten strijden voor een nieuwe regeringsdeelname.

N-VA

De drie speerpunten van N-VA: Geert Bourgeois voor Europa, Jan Jambon voor de Kamer, Bart De Wever voor Vlaanderen. Foto: ISOPIX

N-VA schuift Bart De Wever naar voor als kandidaat voor de post van Vlaams minister-president. Huidig minister-president Geert Bourgeois zal de Europese N-VA-lijst trekken. Jan Jambon ziet de partij dan weer als volgende premier.

Open VLD

Partijvoorzitter Gwendolyn Rutten moet voor stemmen zorgen voor de Vlaamse lijst. Foto: BELGIAN

Vicepremier en Minister van Financiën Alexander De Croo trekt de Oost-Vlaamse lijst voor de Kamer. In Vlaams-Brabant zet de partij Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Asiel en Migratie Maggie De Block in voor de Kamer en partijvoorzitter Gwendolyn Rutten voor de Vlaamse lijst.

PVDA

Verwacht wordt dat partijvoorzitter Peter Mertens opkomt voor de partij in Antwerpen. Foto: Photo News

PVDA moet de lijsttrekkers voor de komende verkiezingen nog bekendmaken. Verwacht wordt wel dat partijvoorzitter Peter Mertens een lijst trekt in Antwerpen, Tom De Meester in West-Vlaanderen en Kim De Witte in Limburg.

SP.A

Partijvoorzitter John Crombez trekt de SP.A-lijst voor de Kamer in West-Vlaanderen. Foto: Photo News

Na vijf jaar in de oppositie wil SP.A opnieuw federaal meespelen voor de knikkers. Onder meer Meryame Kitir, Yasmine Kherbache en partijvoorzitter John Crombez moeten voor voldoende stemmen zorgen. Bruno Tobback en Caroline Gennez trekken de Vlaamse lijst in Vlaams-Brabant en Antwerpen.

Vlaams Belang

Ook Vlaams Belang zet grote namen in om de verschillende lijsten te trekken. Foto: Photo News

Vlaams Belang rekent onder meer op Antwerpse topmannen Tom Van Grieken (Kamer) en Filip Dewinter (Vlaanderen) om voldoende stemmen binnen te halen. Schild en Vrienden-voorzitter Dries Van Langenhove trekt als onafhankelijk kandidaat de Kamerlijst in Vlaams-Brabant. Gerolf Annemans is de lijsttrekker voor de partij in Europa.

De verschillende partijen hebben nog tijd tot 29 en 30 maart om de kandidatenlijsten voor de verschillende verkiezingen in te dienen. Pas wanneer dat gebeurd is, en het collegehoofdbureau geen bezwaren heeft, zijn de namen definitief.