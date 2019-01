Binnenkort voor 29 euro met de Thalys naar Disneyland Paris vanuit Antwerpen

Antwerpen - Vanaf 31 maart rijdt de Thalys vanuit Antwerpen en Brussel richting Disneyland Paris. Dan start de nieuwe, rechtstreekse, lijn op naar het razend populaire pretpark in Marne-la-Vallée. Tickets kosten 29 euro voor een enkel ritje. De reistijd Antwerpen-Disneyland bedraagt 2,5 uur. Om de lancering te vieren, rijdt er vanaf deze week een speciale ‘Disney-Thalystrein’ rond met de bekende figuren op het treinstel.

De nieuwe Thalys-lijn rijdt tweemaal per dag vanuit Amsterdam naar Marne-la-Vallée. De trein houdt eerst halt in Schiphol en Rotterdam en vervolgens in België in Antwerpen-Centraal en Brussel-Zuid.

De trein rijdt tweemaal per dag naar Disneyland. De vroege trein vertrekt in Antwerpen om 8.33 uur (aankomst 10.53 uur), de late trein vertrekt om 16.33 uur (aankomst 19.04 uur). De treinen om terug te keren naar Antwerpen vertrekken om 12.04 uur en 20.04 uur.

Ticketprijzen voor de Disney-Thalys beginnen vanaf 29 euro (15 euro voor kinderen tot en met 12 jaar) in tweede klasse. In eerste klasse kost een ticketje 55 euro.

Op dit moment kan je al met de trein naar Disneyland Paris, met de TGV. Die doet er langer over en een ticket ook duurder. Een ticket met de TGV kost snel 80 euro, de reistijd bedraagt 3,5 uur.