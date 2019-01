Werken bij een energiewaakhond: VREG ook op zoek naar technische profielen

Bij een energiewaakhond als de VREG verwacht je in eerste instantie juristen en markteconomen. Die werken er natuurlijk ook, maar daarnaast is de organisatie ook op zoek naar technische profielen zoals ingenieurs. “Mensen vergeten weleens dat onze organisatie ook een belangrijk technisch luik bevat.”

Reguleren, toezien, monitoren en beleidsmakers adviseren. Het zijn maar enkele taken die de VREG, als Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, op zich neemt. Verwacht er overigens geen al te uitgebreide administratie: bij de VREG zijn ongeveer veertig medewerkers aan de slag, qua aantal dus vergelijkbaar met een stevige Vlaamse kmo.

Digitale meter

Die VREG-medewerkers zijn qua inhoudelijk profiel dus diverser dan je zou denken. Het gaat doorgaans om hooggeschoolden, maar steeds vaker ook om technische profielen als ingenieurs. Vorig jaar werden bij de organisatie een zestal mensen aangeworven. Voor dit jaar staan er twee aanwervingen op de agenda en die zijn niet geheel toevallig eerder technisch van aard.

“Ook in technisch opzicht moeten wij regels opstellen of advies geven. Denk hierbij aan de technische voorschriften waar onder meer distributienetbeheerders en netgebruikers zich aan moeten houden, bijvoorbeeld bij de aansluiting op de gas- en elektriciteitsnetten”, vertelt Pauline Ottoy, die bij de VREG deel uitmaakt van het team technische regulering. Ze haalt het voorbeeld aan van de digitale meter. “Een collega van me houdt zich hiermee bezig en adviseert beleidsmakers over de best mogelijke oplossingen.”

Een ander technisch takenpakket binnen de VREG is het opvolgen van trends. “De sector evolueert constant. Het is dan ook onze taak om bij te blijven op het vlak van technische evoluties en innovaties. Een voorbeeld binnen onze dienst is het opvolgen van mogelijkheden rond flexibiliteit en opslag van elektriciteit, bijvoorbeeld via thuisbatterijen.”

Elektrische voertuigen

Deze voorbeelden geven een idee van de waaier aan technische skills en verantwoordelijkheden. “In onze job moet je bijblijven. Je moet regelmatig vakliteratuur en onderzoek lezen en af en toe conferenties bijwonen”, illustreert Pauline. De materie, benadrukt ze, wordt ook alleen maar diverser met opkomende technieken rond hernieuwbare energie of elektrische voertuigen.

De technische equipe wordt binnenkort uitgebreid met één ingenieur, om een antwoord te kunnen bieden op het toenemende takenpakket. “Mensen vergeten soms dat onze organisatie ook een belangrijk technisch luik bevat. Dat is ook logisch, want de fysieke werking van de netten kan sterk verschillen van de economische werking van de energiemark. Ze speelt zich voor een groot deel achter de schermen af,” stelt ze, “maar is daarom niet minder belangrijk”. Een van de bevoegdheden van het team technische regulering is bijvoorbeeld het goedkeuren van het investeringsplan. “Daarin geven distributienetbeheerders aan waar ze gaan investeren in de elektriciteits- en gasnetten.”

