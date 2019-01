Terug aan de slag na borstkanker: 'Ik stond te popelen om opnieuw te gaan werken'

In augustus 2016 werd bij Petra Mertens borstkanker vastgesteld. Na een heelkundige ingreep en een intensieve behandeling keerde ze in oktober 2017 terug naar haar job bij Arvesta op de hoofdzetel in Leuven. Vastberaden om de draad van haar leven voor de behandeling weer op te pikken. “Ik wilde zo snel mogelijk opnieuw ‘de oude Petra’ worden.”

Toen Petra in oktober 2017 opnieuw aan de slag ging, deed ze dat met volle overgave. “Ik stond echt te popelen om weer te kunnen gaan werken. Dat ik in die periode nog chemo kreeg, kon me niet tegenhouden. Het zwaarste gevecht had ik geleverd en kijk, ik stond er nog.

Ik wilde dan ook zo snel mogelijk weer een zo normaal mogelijk leven leiden, zodat ik opnieuw ‘de oude Petra’ kon zijn”, zegt Petra Mertens, die vandaag als data steward werkt op het hoofdkantoor van Arvesta (dat tot vorig jaar Groep Aveve heette).

Tijdens Petra’s re-integratieproces werd ze geconfronteerd met een aantal veranderingen: in het begin kon ze niet meteen voltijds aan de slag en daarenboven kreeg ze een nieuwe functie aangeboden. “Het was wel even wennen. Ik had al die jaren als management assistant voor de IT-afdeling gewerkt en werd nu gevraagd om die functie in te ruilen voor die van data steward. Vanuit Arvesta was die jobswitch vooral bedoeld om mij te beschermen en een duurzame re-integratie mogelijk te maken. Maar het heeft een tijdje geduurd voordat ik dit inzag. Daarvoor waren er gesprekken nodig met collega’s, mijn manager en onze HR-businesspartner. Vandaag besef ik maar al te goed dat het de beste oplossing was om m’n terugkeer zo soepel mogelijk te laten verlopen.”

Nieuwe Petra

Anja Artois, HR-businesspartner en talent manager bij Arvesta, bevestigt dat het voor een geëngageerde medewerker als Petra niet evident was om bepaalde verantwoordelijkheden los te laten. “Het is door met elkaar te praten dat we tot de best werkende oplossing zijn gekomen. Wat me trouwens opvalt, is dat Petra tijdens het re-integratietraject een nieuwe versie van zichzelf geworden is. Iemand die vandaag ook veel belang hecht aan tijd maken voor haar gezin.”

Petra bevestigt dat ze de regelmatige werkuren van haar nieuwe job weet te waarderen. “Op die manier kan ik ’s avonds wat extra tijd met m’n kinderen doorbrengen. Dat is iets wat ik niet meer zou willen missen. M’n vroegere ik zou dat niet meteen een prioriteit gevonden hebben.”

