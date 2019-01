Rivaldo vindt nieuwe uitdaging: Braziliaanse legende gaat aan de slag in Marokko

De voormalige Braziliaanse stervoetballer Rivaldo heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Hij wordt trainer bij Chabab Mohammédia, een team uit de Marokkaanse derde klasse.

Op zijn Facebookpagina bevestigt de ambitieuze ploeg de komst van de 46-jarige Rivaldo.

De Braziliaan werd in 2002 met zijn land wereldkampioen in Japan en Zuid-Korea. Hij scoorde toen onder meer tegen België in de achtste finale. In het daaropvolgende seizoen pakte Rivaldo met AC Milan de Champions League. Milan nam hem in de zomer van 2002 over van FC Barcelona.