Dieven stelen voedselpakketten: "Dat je van de allerarmsten gaat stelen, doet pijn"

Hoe laag is dit? Dieven pikken voedselpakketten voor de armen.

Antwerpen - Het Intercultureel Vrouwen-centrum in Antwerpen heeft op korte tijd twee keer dieven over de vloer gehad. Bij de organisatie die zich inzet voor kwetsbare vrouwen met een migratie-achtergrond namen de inbrekers naast geld en laptops ook voedselpakketten mee.

Inbrekers kwamen een eerste keer langs en stalen geld en laptops. Wellicht hebben ze toen ook de voedselbank ontdekt. Een paar dagen later zijn ze nog eens teruggekomen om daar te stelen. Driekwart van de voedselbank is gestolen. "Alle dozen waren leeg en lagen overhoop, ook producten die half open warne. Het was een hele grote puinhoop", zegt Ingrid Ter Maat van IVCA.

De voedselbank is bedoeld voor kansarme vrouwen en hun familie. "Dat je van de allerarmste gaat stelen, dat doet wel pijn."