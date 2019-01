Belgische duiker speelt zichzelf in film over redding van Thaise voetballertjes uit grot: “Alles is 100 procent waar”

De Belgische duiker Jim Warny, links op deze foto, speelt zichzelf in The Cave. Foto: AFP

De redding van twaalf voetballertjes en hun trainer uit een grot in Thailand is een half jaar na de feiten al verfilmd. In ‘The Cave’ speelt de Belgische duiker die hielp bij de redding zichzelf. “Alles in de film is 100 procent waar”, zegt hij aan AFP.

Op 23 juni 2018 waren de twaalf voetballers en hun trainer van voetbalteam Wild Boars vast komen te zitten in een grot in het noorden van Thailand. De reddingsactie werd een huzarenstukje, want door de overvloedige regenval in de streek was het bijzonder moeilijk voor de vele reddingswerkers om bij hen te geraken.

Tom Waller, een in Thailand geboren regisseur met een Ierse vader, had slecht enkele weken nodig om het heldhaftige verhaal in een film te gieten. De nadruk zal liggen op authenticiteit en de lof zal gezongen worden van de onbekende helden in het verhaal, vertelt hij aan AFP.

Geaarzeld

“Het wordt een 100 procent waarachtige vertelling van de reddingsactie”, zegt Waller, die de film graag zou uitbrengen op de verjaardag van de redding. De trailer gaat volgende maand in première op het Filmfestival van Berlijn. “Ik heb geaarzeld om de film te maken. Ik dacht dat het gewoon een magneet zou zijn voor aasgieren om snel veel geld te verdienen. Maar nadat ik gepraat had met mensen die betrokken waren bij de redding, begon het me te dagen hoezeer alles gebeurd is in een sfeer van vrije wil. Die helden, wiens naam in de kranten niet genoemd is, waren daar vrijwillig en hebben geweldig werk geleverd. Het voelde voor mij als de keuze tussen de film zelf maken of binnenkort in de bioscoop naar een in Hollywood gemaakte versie te gaan kijken.”

Waller nam de job aan, maar een makkelijke klus was het niet. Filmen in de Tham Luang-grot, in de ruimte waar de jongens en hun trainer vast zaten, was geen optie. Er werd een zoekactie op poten in het hele land om een grot te vinden waar gefilmd kon worden in vergelijkbare omstandigheden.

The Cave gaat niet in op alle details van de redding, zoals de vete tussen Elon Musk en een duiker achteraf. “Mensen vragen me wel vaak wie de rol van Musk zal spelen”, lacht hij dat weg.

Belgische duiker

Waller kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk echtheid is in de film. Dat blijkt ook uit de acteurs, zoals de 36-jarige Jim Warny. De Belgische in Ierland wonende duiker werd opgebeld om te helpen bij de reddingsactie en speelt zichzelf in de film. “Alles in de film is 100 procent waar”, zegt hij aan AFP.

Warny is elektricien van opleiding, en werd in de “intense” periode na de redding overstelpt met aanbiedingen, waaronder een aanbod om met tv-presentatoren te gaan duiken in een grot. “Veel mensen waren uit op de rechten van het verhaal en exclusiviteit. Ze zwaaien dan met een contract en veel geld, maar focussen niet op het verhaal. Tom deed dat niet.”

