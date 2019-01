NTGent schrapt dansvoorstelling omdat Congolese acteurs geen visa krijgen

Gent - Het NTGent schrapt de wereldpremière van de dansvoorstelling ‘Histoire(s) du Théâtre II’, die op 21 februari zou plaatsvinden in Gent. Aan vier Congolese dansers is een visum om naar België af te reizen geweigerd. Een gevolg van de sluiting van het Schengenhuis en de verslechterde relaties tussen België en Congo.

De dansvoorstelling is gebaseerd op het in 1974 in Zaïre opgerichte Ballet National du Zaïre. Drie leden van dit nationale ballet maken deel uit van de productie. Het zijn deze drie - ondertussen bejaarde - dansers wier visum om naar België te komen geweigerd is, net als dat van acteur Papy Maurice Mbwiti .

NTGent ziet in de weigering een rechtstreeks gevolg van de sluiting van het Schengenhuis in Kinshasa. Het theatergezelschap probeerde het voorbije jaar om alsnog een uitreisvisum naar België te verkrijgen. De ambassade van België in Kinshasa werd gecontacteerd, later ook die van Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Ook de FOD Buitenlandse Zaken en Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz zijn tevergeefs gecontacteerd.

De première van ‘Histoire(s) du Théâtre II’ en de zeven eropvolgende voorstellingen worden uitgesteld, waarschijnlijk tot het volgende seizoen.