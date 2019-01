De Oostkantons bestaan vandaag 100 jaar. Maar wie woont daar nu eigenlijk?

Vandaag is het exact 100 jaar geleden dat België er de Oostkantons bijkreeg. Een lap van 1.051 km2 en een kleine 100.000 inwoners als compensatie voor het leed van WO I. We horen er weinig over, maar toch heeft ook ‘Ostbelgien’ zijn bekende inwoners. Een gewezen kindsterretje, bijvoorbeeld. Of een populaire Vlaamse schrijver, en een hoofdaanklager.