Verdeling van 100 miljoen euro extra voor personen met handicap is rond

Van de 100 miljoen euro extra die de Vlaamse regering dit jaar investeert in de sector van personen met een handicap gaat ruim de helft (53,4 miljoen euro) naar zorgcontinuïteit en naar mensen in de hoogste prioriteitengroep. Dat blijkt uit cijfers die minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) vrijdag heeft bekendgemaakt.

De Vlaamse regering besliste eerder al om in 2019 100 miljoen euro extra te investeren in de sector van personen met een handicap. Daarmee komt de regering-Bourgeois haar belofte na om deze legislatuur 330 miljoen euro bijkomend te investeren voor personen met een handicap.

De Vlaamse regering heeft nu een akkoord bereikt over de verdeling van de 100 miljoen voor 2019. De twee grootste happen uit dat budget gaan naar zorgcontinuïteit voor jongeren die ondersteund worden door Multifunctionele Centra (28,7 miljoen euro) en naar de mensen in de hoogste prioriteitengroep, namelijk prioriteitengroep 1 (25,6 miljoen euro).

Er is ook ruim 10 miljoen euro voorzien voor situaties met een maatschappelijke noodzaak, dat zijn situaties waar er sprake is van misbruik of ernstige verwaarlozing. Verder gaat er 7,8 miljoen euro naar mensen in noodsituaties. Dat zijn mensen die plots zonder netwerk vallen, denk bijvoorbeeld aan het plotse overlijden van een moeder die jarenlang alleen voor haar kind met handicap heeft gezorgd. Voor spoedprocedures wordt ook bijna 7 miljoen euro extra vrijgemaakt. Daarbij gaat het om mensen met een snel degeneratieve aandoening, zoals de spierziekte ALS.