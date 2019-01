Belgische spijbelende scholieren ook in Zweden nieuws

De 12.500 scholieren die donderdag op straat kwamen in ons land voor het klimaat, zijn ook nieuws in het buitenland. Zo haalde de actie bijvoorbeeld de Zweedse pers.

Het artikel verwijst naar het aantal jongeren dat op straat kwam. Een van die jongeren komt ook kort aan het woord. “We zijn hier om het klimaat te redden. We gaan door tot er iets gebeurt”, zegt Ian Lataire uit Oostende.

Het artikel is getiteld: “Greta Thunberg inspireert Belgisch schoolprotest”. Daarmee wordt verwezen naar de 15-jarige Zweedse scholiere die als eerste gestart is met zo’n spijbelactie. Elke vrijdag gaat ze met een spandoek aan het parlement zitten. Dat protest waaide over naar België. Het initiatief voor het protest in ons land komt van Anuna De Wever en Kyra Gantois van het Atheneum van Mortsel.

Greta werd ook opgemerkt toen ze een opvallende en krachtige speech gaf tijdens de klimaatconferentie in Polen in december.