Moeder klaagt “vrouwonvriendelijke alfabetlessen” in Brusselse school aan: “Schokkend en respectloos”

Toen haar zoontje thuiskwam van zijn Franstalige school in onze hoofdstad, verslikte Eve Geddie zich. De Ierse in Brussel wonende vrouw liet haar oog vallen op de foto’s waarmee hij het alfabet leert, en ze was allesbehalve blij met wat ze zag.

“Dus de vrouw met de dikke kont is hoe mijn zoon de letter D leert op school”, schreef ze op Twitter bij een foto van het blad. Daarop staat een foto van een vrouw, waar ‘La dame a un gros derrière’ bij staat geschreven. De d is tweemaal benadrukt, om die letter te leren. Ook andere foto’s op het blad vindt Geddie slecht gekozen. “De andere vrouwen zijn ofwel dom ofwel aan het dansen.”

Geddie voegde er nog aan toe dat “het tijd is voor een moeder-zoongesprek over het mannelijke falen om vrouwelijke personages authentiek te maken”.

So, the "lady with the big behind" is how my son is being taught the letter D at school.



Other women of the piece are either clueless or dancing.



Time for that mother-to-son chat about the male struggle to create authentic female characters.#malegaze #lesalphas #letterssomale pic.twitter.com/LHAH4ZOwEy