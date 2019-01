Nadat 8 vrouwen getuigden, gaan de beschuldigingen verder: “Morgan Freeman misbruikte stiefkleindochter”

Acteur Morgan Freeman werd eerder al door acht vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie, maar nu komen er ook beschuldigingen over misbruik in zijn familie. De grootmoeder van ene E’Dena Hines werd woedend tijdens het proces van de moordenaar. Ze gaf niet de dader (haar zoon) Lamar Davenport de schuld van de dood van E’dena, maar de beroemde Amerikaanse acteur.

E’Dena Hines is de stiefkleindochter van Morgan Freeman, de dochter van zijn stiefdochter Deena uit zijn eerste huwelijk met Jeannette Bradshaw. Hij voedde E’Dena op samen met zijn tweede vrouw Myrna colley-Lee, waarna ze samen met haar grootvader haar debuut maakte als actrice.

E’Dena Hines & Morgan Freeman. Foto: AFP

E’Dena is overleden in augustus 2015, nadat de 33-jarige Lamar Davenport haar onder invloed van alcohol en drugs onder het zicht van voorbijgangers 25 keer met een mes neerstak. Herhaaldelijk riep haar toenmalige lief tijdens de gruwelijke daad dat hij zielsveel van haar hield en dat zijn daden de wil van God waren. In mei 2018 werd hij vrijgesproken voor moord (met voorbedachten rade), maar wel veroordeeld voor doodslag.

“Morgan Freeman verantwoordelijk voor haar dood”

Tijdens de zitting waarin de strafmaat werd bepaald, ontstond er heel wat commotie. Toen de rechter zei dat hij twintig jaar cel en vijf jaar toezicht zou krijgen, werd Davenports moeder hysterisch. Zij richtte haar frustraties niet tegen de rechter, maar tegen de Amerikaanse acteur Morgan Freeman.

“Morgan Freeman heeft haar gemolesteerd, hij heeft dit veroorzaakt, hij deed dit!” riep ze. Zij is ervan overtuigd dat het vermeende misbruik aan de basis lag van de problemen rond drugs en alcohol in het leven van haar zoon en schoondochter. Dat liet ze ook officieel toevoegen als bewijsstuk in de rechtszaak. De beveiligingsagenten escorteerden haar uit de rechtszaal, maar ze bleef maar roepen. “Mijn zoon is onschuldig, het was een ongeluk. Breng Freeman voor de rechter.”

De beschuldigingen aan het adres van Morgan Freeman zijn niet nieuw. Er gaan al lang geruchten dat er een seksuele relatie zou gehad hebben met zijn 45 jaar jongere stiefkleindochter. Iets wat beiden lso van het gebrek aan bloedband in alle tallen wilden ontkennen in 2012. “De verhalen over mijn grootvader en ik zijn niet alleen onwaar, ze kwetsen mij en mijn familie”, reageerde E’Dena destijds. Ook de acteur zelf had het over “lasterlijke aantijgingen”. De beschuldigingen van misbruik op een nog jongere leeftijd zijn wel nieuw en daar heeft Freeman nog niet op gereageerd.

Niet de eerste beschuldigingen

De uitroep van de moeder van Lavenport volgt in een groter schandaal rond Morgan Freeman. Acht medewerksters getuigden in mei 2018 van misplaatst gedrag, ongewenste aanrakingen, schunnige opmerkingen en intimidatie.

