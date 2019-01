Strandjutter Oliver Bolte krijgt levenslang voor dubbele moord

Brugge / Blankenberge - Het hof van assisen heeft Oliver Bolte (44) veroordeeld tot levenslange opsluiting voor de moorden op zijn moeder Renate Bolte (71) en op Norbert Bocher (49). De beschuldigde stak na de moorden zijn woning in Blankenberge in brand. De verdediging had 27 jaar voorgesteld.

Nadat Oliver Bolte donderdagavond over heel de lijn schuldig werd bevonden aan de dubbele moord op zijn 71-jarige moeder Renate Bolte en zijn 49-jarige vriend Nobert Bocher, het in brand steken van de flat waar hij met zijn moeder woonde en het bezit van niet vergunde wapens, kent de man nu ook zijn straf. Het is de zwaarste geworden: levenslange opsluiting.

De jury zag geen enkele verzachtende omstandigheid voor de gruwelijke feiten en volgde daarmee het standpunt van procureur-generaal Nathalie Barzeele. De jury hield rekening met de extreme wreedheid waarmee Bolte zijn moeder eerste met pillen probeerde te doden en toen dat niet hielp; haar met een machete in de nek sloeg. Zijn ander slachtoffer Norbert Bocher lokte hij met een list naar een pad langs de Kustweg in Zeebrugge om hem met twee schoten in het hoofd emotieloos te executeren.