Tijd begint na vijf dagen in put te dringen voor Julen: “We zullen hem zeker vinden, en hopen dat hij nog zal leven”

De reddingswerkers starten vandaag met het graven van een verticale tunnel in de hoop Julen, de tweejarige peuter die zondag in een 110 meter diepe put is gevallen, te kunnen redden. “Niemand twijfelt eraan dat we hem zullen vinden”, zegt een afgevaardigde van de lokale overheid aan Europa Press. “En we hopen dat hij nog zal leven.”

Een aartsmoeilijke klus is het, de redding van Julen (2). Het Spaanse jongetje viel zondag door een gat van amper 25 centimeter in een 110 meter diepe put, die illegaal aangelegd was door de eigenaar van de grond om aan ondergronds water te kunnen. De reddingswerkers hebben het erg moeilijk om bij de jongen te geraken door de erg harde ondergrond.

De reddingsactie is vrijdag de zesde dag ingegaan. Het reddingsteam start vandaag met het boren van een verticale tunnel, die zou moeten uitkomen bij de plaats waar de tweejarige peuter vermoedelijk vast zit. “Het boren start in de vroege namiddag”, zegt Angel Garcia Vidal, het hoofd van het reddingsteam, aan Europa Press. “We hopen in enkele uren te slagen in iets wat normaal maanden zou duren om te plannen en uit te voeren. Alles wat we doen staat in het teken van zo snel mogelijk vooruitgaan.”

“We gaan zelfs geen minuut stoppen tot Julen gered is”, zegt Maria Gamez van de lokale overheid. “Niemand van het team twijfelt eraan dat we hem zullen vinden, en we hopen en hebben er vertrouwen in dat hij nog zal leven.”

Tweede tunnel

Aanvankelijk werd gedacht dat één verticale tunnel voldoende zou zijn, maar daar kwamen de ingenieurs intussen op terug. De tweede zou de kans op redding vergroten, vernam de krant El País. Maar voor die tweede tunnel gebouwd kan worden, moet de grond egaal gemaakt worden om de machinerie toe te laten veilig te werken.

Zodra de tunnel dertig meter diep is, zal er gat van 1,2 meter breedte gemaakt worden om nog vijftig meter dieper te geraken. Hoelang dat zal duren, is niet zeker. “In ideale omstandigheden duurt dat 12 tot 16 uur. Hier kan dat variëren door het ons onbekende terrein”, zegt Garcia Vidal. Daarna komt het team op hoogte van de blokkade waar het kind volgens hen vast zou zitten, op 71 meter diepte.

Een groep arbeiders uit Asturias zal ingeschakeld worden om de peuter boven te halen zodra hij gevonden is. Die elitegroep, Asturian Miners Lifesaving Brigade genoemd, werd dinsdag overgevlogen naar Totalan met een militair vliegtuig.

Zodra de parallelle tunnel af is, zal iemand van de brigade in het gat naar beneden gelaten worden. Als Julen niet gevonden wordt, zullen ze verder boren tot 100 meter diepte. “De druk is immens”, zegt Santiago Suarez Garcia, het voormalige hoofd van de Asturian Miners Lifesaving Brigade. “Maar de reddingswerkers zijn goed voorbereid. Ze zijn gewend aan oefeningen waar ze 30 minuten krijgen om uit een met rook gevuld labyrint te ontsnappen.”

