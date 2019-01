AA Gent-coach Jess Thorup is klaar voor topper: “Verrassingen bij Anderlecht? Daar lig ik niet wakker van!”

“Ik zie aan de statistieken dat iedereen klaar is”, klinkt AA Gent-coach Jess Thorup twee dagen voor de topper tegen Anderlecht bijzonder strijdvaardig. “We starten met een duel tegen Anderlecht, volgens iedereen de grootste club van het land. Ze hebben toevallig net een nieuwe trainer aangeworven maar dat maakt me niet uit. Net zozeer dat het feit of Adrien Trébel al dan niet speelt me niet wakker houdt. We kijken gewoon naar onszelf.”

Daarnaast laat de Deen zich in geen geval uit zijn lood slaan door de stoelendans die er de voorbije weken in Neerpede en Anderlecht heeft plaatsgevonden.

“Verrassingen? Ik denk dat elke coach hetzelfde wil: zijn stempel drukken op een ploeg. Dat is normaal. Of dat het spelsysteem betreft of tot uiting komt in de spelerskeuze, daar lig ik niet wakker van. We zijn voorbereid om tegenstanders in diverse bezettingen te bekampen. We kunnen ook aanpassen tijdens een duel.”

Thorup leeft dus vol vertrouwen toe naar die partij tegen paars-wit, de eerste klus van een hyper belangrijke veertiendaagse voor de Buffalo’s want de dubbele bekerconfrontatie met KV Oostende staat immers ook voor de deur: “We hebben tijdens de stage in Oliva ook getraind met een systeem met drie verdedigers, dat lukte aardig. Maar het was pas de eerste keer dat we daar de kans toe hadden. We kunnen dit systeem echter eventueel nu ook al eens tijdens een duel hanteren en zo meer tactisch flexibel voor de dag komen.”

Belangrijke handicap weliswaar voor de Buffalo’s is zonder meer de schorsing van Sigurd Rosted die net voor Nieuwjaar uitgesloten werd in Genk: “Rosted en Bronn deden het de voorbije maanden prima samen. Hun samenwerking verloopt uitstekend. Iedereen spreekt over de doelpunten die ze scoren maar ik kijk vooral naar hun defensieve prestaties en die waren ronduit uitstekend. Jammer dat Sigurd zondag geschorst is maar zijn vervanger krijgt nu de kans om zich te bewijzen”, aldus de Deen die hoogstwaarschijnlijk Igor Plastun aan de aftrap brengt.