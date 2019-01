Grimbergen legt pendelbus in na inzakken van brug

Grimbergen - Het gemeentebestuur van Grimbergen voorziet in een pendelbus na de beschadiging van de brug over het zeekanaal Brussel-Schelde in deelgemeente Humbeek. De pendeldienst brengt zwakke weggebruikers via de Verbrande Brug in de twee richtingen naar de overkant van het kanaal, in afwachting van het inleggen van een veerpont door De Vlaamse Waterweg, de beheerder van de brug en het kanaal.

“Door het wegvallen van de brug moet er 7 à 8 kilometer omgereden worden om aan de overkant te geraken. Dit traject is voor fietsers niet echt veilig”, zegt schepen van mobiliteit Philip Roosen (N-VA). Wegens een personeelsgebrek kan De Lijn niet instaan voor de pendeldienst. “Daarom contacteer ik momenteel private busmaatschappijen.”

De pendelbus zal zeker rijden tot De Vlaamse Waterweg een veerpont voor voetgangers en fietsers inlegt. “Vraag is of de capaciteit van het veerpont voldoende zal zijn om aan de vraag te voldoen. Indien dit niet het geval is, zal de pendelbus blijven rijden”, aldus Roosen.

Nog steeds geblokkeerd

De brug aan het sas van Humbeek raakte donderdagochtend beschadigd nadat een geladen vrachtschip ertegenaan was gevaren. Ondertussen is het kanaal Brussel-Schelde er door het incident nog steeds geblokkeerd voor scheepvaart. Werkgeversorganisatie Voka Vlaams-Brabant roept De Vlaamse Waterweg alvast op om werk te maken van de vrijmaking. “Een snelle vrijmaking van het kanaal is niet alleen belangrijk voor de levenskwaliteit van de omwonenen die meer zwaar transport zullen moeten slikken, maar ook voor de economische activiteit van de Haven van Brussel en alle belanghebbende bedrijven”, zegt directeur Peter van Biesbroeck.

In een reactie laat de woordvoerder van De Vlaamse Waterweg, Kevin Polfliet, weten dat maandag of dinsdag zal worden gestart met de ruimingswerken. “Het brugdek is door de aanvaring uit positie geraakt en zal door een kraan verwijderd worden. Het zal vervolgens op een ponton voor herstelling afgevoerd worden naar een werkplaats. Wij hopen dat dit werk nog in de loop van volgende week kan worden afgerond. Op basis van soortgelijke voorvallen denken wij dat het 3 tot 4 maanden zal duren vooraleer de brug volledig hersteld zal zijn.”