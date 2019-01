Twintiger uit Zonhoven krijgt 5 jaar cel voor deelname aan ISIS-activiteiten

Zonhoven - De 23-jarige Semir M. uit Zonhoven is vrijdag door de correctionele rechtbank in Hasselt tot 5 jaar cel veroordeeld voor deelname aan de activiteiten van de terroristische groepering ISIS (Islamitische Staat). De man verkeerde in staat van wettelijke herhaling, want op 23 juni 2017 was hij met zijn zus in Hasselt al veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk voor deelname aan de terroristische groepering IS (Islamitische Staat). Hij kreeg vrijdag de vrijspraak voor het plannen van een mogelijke aanslag. Op het proces sprak het federale parket over een aanslag op een Amsterdamse seksclub.

In het vonnis van de Hasseltse rechtbank stond dat Semir M. zelf geen daden heeft gesteld met het oog op het plegen van een aanslag. Hij had daarover wel 1 op 1 gesprekken met een gelijkgezinde persoon. De rechtbank oordeelde dat Semir M. zijn boodschappen niet publiekelijk heeft opengesteld of gebruikmaakte van publiek toegankelijke sociale media. Door zijn geloofsovertuiging heeft hij paniek veroorzaakt. Op zijn proces liet beklaagde duidelijk verstaan dat hij wenste te leven in een land waar de sharia-wet heerst.

De man was tussen 1 en 14 april 2018 actief. Semir M. stuurde een advertentie over liveshows in de Amsterdamse club door naar die andere persoon. Op een tablet en een USB-stick van beklaagden stond ISIS-propagandamateriaal. Het ging om 33 video’s van telkens ruim twintig minuten met executies en onthoofdingen. Hij deed de gesprekken via Telegram af als een grap. “Ik wilde gewoon kijken hoe ver de gesprekspartner zou gaan”, aldus Semir.

Hij gebruikte naar eigen zeggen een secret-chat. Hij kwam op dergelijke fora terecht en kon er moeilijk weg blijven. Hij vergeleek het met een drugsverslaving. Volgens hem ging het om woorden, maar geen daden. Uit analyse bleek dat hij actief op zoek ging naar ISIS-propagandamateriaal, zoals het glossy magazine “Dabiq”. Hij chatte met geloofsgenoten. De gesprekspartner met wie hij chatte over een mogelijke aanslag in Amsterdam deed niets met die informatie, maar deelde dat mee aan de politie. “Frappant is dat beklaagde zich zeer bewust is van zijn radicale ideeën en dat hij beseft dat dit verborgen moet blijven voor de autoriteiten. Hij kijkt neer op de Westerse samenleving en ook de Europese moslimgemeenschap hangt niet de ware islam aan. Het was zijn bedoeling om de bevolking ernstige vrees aan te jagen. Hij verwees naar de aanslagen in Las Vegas en Orlando. Hij bezocht websites waarop informatie wordt gedeeld over onthoofdingen en om het leven brengen van mensen. Uit de gespreksweergave bleek dat hij zijn gesprekspartner wilde inschakelen in de gewapende strijd van ISIS”, aldus de rechtbank, die meent dat de beklaagde heeft bijgedragen aan het internationaal terrorisme.

Op zijn proces beweerde Semir dat hij in de gevangenis, onder meer via het deradicaliseringsprogramma, niet juist geholpen werd. “Het omgaan met geradicaliseerde personen in een gevangenis is complex en moeilijk en zal nog voor verbetering vatbaar zijn, maar beklaagde legt ten onrechte de verantwoordelijkheid bij anderen. Na zijn vorige veroordeling had hij een grote kans gekregen, die hij niet gegrepen heeft. De bescherming van de maatschappij moet nu primeren. Beklaagde kan nog kansen krijgen in kader van de strafuitvoering”, zo bleek vrijdag bij de uitspraak van de rechtbank.