Nieuw bij Het Nieuwsblad: ontdek vanaf maandag Sjotcast, onze podcast over voetbal

Voetbal zit tussen de oren. Dat mag je nu letterlijk nemen, want vanaf maandag kan je elke week luisteren naar Sjotcast, de voetbalpodcast van Het Nieuwsblad. In Sjotcast delen voetbaljournalisten Guillaume en Gert, ondersteund door eindredacteur Lars hun eigen ervaringen en verhalen. Het trio gaat op zoek naar de m/v van de week, trekt op kruistocht tegen de niet altijd even smakelijke broodjes in de Belgische perszalen, mijmert over Spaanse autoritjes met Thorgan Hazard en droomt van een Duvel (of twee) met Frank Boeckx.