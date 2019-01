Voor elke operatie bekijk Defensie of militairen sociale media mogen gebruiken

Een Belgische soldaat op missie in Estland Foto: BELGA

Bij elke militaire operatie zal een analyse gemaakt worden hoe de militairen moeten omgaan met sociale media. Dat antwoordde minister Didier Reynders (MR) op een vraag van kamerlid Veli Yüksel (CD&V) na de heisa over sportapps die gevoelige gegevens blootleggen.

De sportapp Strava wordt veel gebruikt: lopers of fietsers kunnen er hun afgelegde route mee in kaart brengen en delen met andere gebruikers. Daar is niets mis mee. Maar als een militaire op buitenlandse missie zijn looproute deelt, dan staat er ineens wel gevoelige informatie op het internet.

Defensie verbiedt het gebruik van dergelijke app wel, maar waterdicht is dat verbod niet. Kamerlid Veli Yüksel vroeg minister Reynders extra maatregelen. “Sportapps, maar ook Facebook of Instagram kunnen gevoelige militaire informatie prijsgeven”, antwoordde Reyners.

Sinds december heeft Defensie daarom een nieuwe richtlijn ingevoerd voor missies en trainingen. Voortaan wordt per operatie een analyse gemaakt over het gebruik van sociale media. “Zo komen we tot een concrete balans tussen de veiligheidsnoodzaak en de behoefte van militairen aan eenvoudige en toegankelijke communicatie, ook met het thuisfront”, aldus Reynders.