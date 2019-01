Bende op heterdaad betrapt bij overladen enorme partij cocaïne

De loods waar de verdachten werden opgepakt, was gelegen achter deze woning, aan de Liersesteenweg in Lint. Foto: Google Street View

Antwerpen / Lint - De federale politie van Antwerpen heeft afgelopen week vijf mannen aangehouden in het kader van een groot onderzoek naar de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. De vijf mannen werden op heterdaad betrapt toen ze een grote hoeveelheid cocaïne aan het uitladen waren in een loods in Lint. De vijf verdachten zijn aangehouden door de onderzoeksrechter.

Woensdagavond voerde de federale gerechtelijke politie een huiszoeking uit in een loods in Lint. Tijdens de inval werd een grote hoeveelheid cocaïne ontdekt, die verstopt zat in vaten met fruitpulp. De politie kon ter plaatse vijf mannen aanhouden. Het gaat om mannen van 30, 31, 34, 35 en 48 jaar uit Lint, Antwerpen en Deurne.

De arrestaties zijn het resultaat van een gerechtelijke onderzoek dat al langer lopende was. Volgens het parket gaat het om een criminele organisatie die cocaïne invoerde via de haven van Antwerpen door gebruik te maken van bedrijven. Begin 2018 konden al twee partijen van respectievelijk 343 kilo en 232 kilo cocaïne worden onderschept in de haven. Nu zou er opnieuw sprake zijn van 500 kilogram. Het onderzoek wordt verdergezet.