Opnieuw probleem met Brussels Airlines-vliegtuig dat vorige maand motorproblemen had

Het langeafstandsvliegtuig van Brussels Airlines dat vorige maand motorproblemen kende, is vrijdag opnieuw uitgevallen. De Airbus A330 moest zijn vlucht naar Rwanda onderbreken en keerde naar Brussel terug wegens een computerprobleem. “Er was geen enkel veiligheidsrisico en het incident heeft niets te maken met de brandstofcontaminatie in december”, beklemtoont de luchtvaartmaatschappij.