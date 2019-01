Belg opgepakt die de wereld afreisde om koffers te stelen op luchthavens

Net voor hij het vliegtuig richting Vietnam zou opstappen, heeft de politie een 57-jarige Belg kunnen oppakken die de wereld rondreisde om koffers te stelen op luchthavens. Het lukte hem 27 keer, bekende hij.

Op bewakingsbeelden die op 2 januari gemaakt werden in de Suvarnabhumi-luchthaven in Bangkok, Thailand, is te zien hoe de 57-jarige Belg met een koffertje verdacht rond de bagageband stapt. Hij wandelt naar een uiteinde van de band waar niemand anders staat en neemt daar een andere koffer van de band. Zijn andere koffer laat hij achter, en hij haast zich weg met het gestolen koffertje.

Die koffer was eigendom van reiziger Cai Zhe. De Chinese man was aangifte gaan doen van de diefstal. In zijn koffer zaten twee standbeelden in jade ter waarde van 1.700 euro, een Gucci-riem van 469 euro en heel wat kledij. Alles samen goed voor 2.800 euro.

De agenten bekeken meteen de camerabeelden en zagen daar het vreemde gedrag van een man die ze later konden identificeren als de Belg. Ze hielden hun ogen de volgende dagen open voor hem, tot hij donderdagavond rond 18.30 uur lokale tijd het vliegtuig naar Vietnam wilde nemen. Ze wachtten hem op en arresteerden hem, waarna onze landgenoot zonder veel aarzelen overging tot bekentenissen.

Hij bekende dat hij koffers gestolen had op 27 verschillende momenten in luchthaven over heel de wereld zonder gepakt te worden. “Ik keek voor redelijk normale koffers die er niet al te duur uitzagen, zodat de agenten niets verdachts konden zien.”

De Belg blijft voorlopig in Samut, waar hij nog enkele keren verhoord zal worden en in voorlopige hechtenis zit. “De Belgische man wilde het land uit toen we hem oppakten”, zegt Teenpon Kuptanon, hoofd van de lokale politie. “Hij bekende dat hij de feiten gepleegd had en zal vastgehouden worden. Dit was een succesvolle operatie voor ons.”µ

