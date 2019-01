Eerste keer gladde wegen en spoeddiensten al meteen overspoeld met breuken

Voor het eerst sinds lang dook het kwik onder nul vannacht, met gladde wegen en voetpaden tot gevolg. En dat hebben ze op de Vlaamse spoeddiensten geweten. In het UZ Leuven kregen ze liefst 20 breuken binnen, in het AZ Sint-Jan Brugge 15.

“Het was bijzonder druk vanochtend”, zegt de spoedarts van het AZ Sint-Jan in Brugge. “Zeker vijftien mensen zijn binnengebracht nadat ze uitgleden op ijsplekken. Sommige kwamen zelfs al ten val tussen hun huis en hun geparkeerde wagen. Anderen raakten wel veilig op het werk maar vielen toen ze van de bedrijfsparking naar hun kantoor stapten.”

De meeste slachtoffers houden er een gebroken arm of been aan over. Sommigen een gebroken enkel. “Dat gebeurt wanneer je je voet omslaat op het moment dat je van een gladde stoeprand glijdt. Reken dan maar op zeker een week gips en een paar weken revalidatie.”

Bocht gemist

Vijftien ijsbreuken in Brugge, dan deden ze in Leuven nog slechter. Vanmorgen zijn daar twintig mensen met breuken binnengekomen. “Bijna allemaal fietsers”, zegt spoedarts Simone Nijs. “De meesten zijn gevallen in een bocht. Ze kwamen aangereden, zagen plots dat ze door de gladheid onvoldoende konden remmen en gingen dan in de bocht onderuit. De les is: bij gladheid niet op twee wielen de weg opgaan.”

De meeste slachtoffers zijn bij het ziekenhuis binnengebracht met een ambulance. Sommigen door omstaanders. Een paar zijn op eigen kracht tot op spoed geraakt.

Spoedarts Ignace Demeyer van Aalst. Foto: put

Ook elders in Vlaanderen melden spoeddiensten een stijging van het aantal gebroken armen en benen. Zoals in het Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis van Aalst. Daar kreeg spoedarts Ignace Demeyer in één uur vijf “vallers” binnen. “Allemaal uitgegleden op een gladde ijsplek op weg naar hun werk of school.”

Elk van de vijf had ofwel een gebroken pols of een gebroken elleboog. “Dat zijn toch ernstige breuken”, zegt Demeyer. “Het duurt toch vier tot zes weken eer die helemaal hersteld zijn.”

Ook in Antwerpen vielen ijsslachtoffers. “Het is zo druk dat onze artsen zelfs geen tijd hebben om aan de telefoon te komen”, lieten de spoeddienst van het UZA en het Middelheimziekenhuis aan Radio 2 weten.

Oude mensen onder begeleiding

Hoe voorkom je als voetganger of fietser dat je valt? “Voor oude mensen is het absoluut aangeraden dat ze nu onder begeleiding buitenkomen”, zegt de spoedarts van Brugge. “En strooien voor je eigen deur is ook nooit een slecht idee.”

“Geen zotte toeren uithalen, helpt al veel”, zegt de Aalsterse spoedarts Ignace Demeyer. “Gelukkig waren onze stadsdiensten bij de pinken en zijn ze de fietspaden al vroeg beginnen strooien. Daardoor vielen niet nog meer slachtoffers.”