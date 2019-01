Slechts een piloot overleeft botsing tussen twee Russische gevechtsvliegtuigen

Twee zware Russische jachtbommenwerpers zijn vrijdag tijdens een oefenvlucht in het Verre Oosten van het land tegen elkaar gebotst. Dat is door Defensie in Moskou bevestigd, meldt het persbureau TASS.

Een van de toestellen van het type Sukhoi Su-34 is tussen het langgerekte eiland Sachalin en het vasteland in zee gestort. De twee inzittenden konden zich met hun parachute redden. Aanvankelijk werd meegedeeld dat beide piloten uit zee konden opgevist worden, maar later deelde defensie mee dat slechts een piloot werd gered.

De tweede Su-34 kon volgens nog onbevestigde berichten ondanks de opgelopen beschadigingen naar de militaire luchthaven Khurba in Komsomolsk aan de Amoer terugkeren. De nog tijdens Sovjettijden ontwikkelde bommenwerper Su-34 dient om gronddoelen ver achter de vijandelijke linies aan te vallen. De Russische luchtmacht zet de toestellen ook in Syrië in.