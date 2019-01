Twee nieuwe songs van Abba pas tegen de zomer klaar; er komt geen album

De met spanning verwachte nieuwe songs van de Zweedse popgroep Abba laten nog wat op zich wachten, zo heeft ex-manager Görek Hanser vrijdag tegenover de krant Augsburger Allgemeine laten weten.

In april vorig jaar had Abba twee nieuwe liedjes aangekondigd. “Wij hebben alle vier het gevoel dat wij het na goed 35 jaar nog kunnen waarmaken elkaar weer samen te vinden en de opnamestudio in trekken”, klonk het toen bij Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus en Anni-Frid “Frida” Lyngstad.

Het was de bedoeling dat de twee songs vorige maand zouden verschijnen. Maar voor de zomer zijn ze niet te verwachten, want de groep is nog bezig met het op punt te stellen van ‘” Still Have Faith In You” en “Don’t Shut Me Down”.

Abba-fans hoopten erop maar een nieuw album komt er niet.