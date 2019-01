Heldhaftige werknemer rijdt brandende auto door poort om drama te vermijden

Torhout - Een werknemer van een autobedrijf in Torhout kon vanmiddag verhinderen dat het bedrijf van zijn baas in vlammen op ging. De man schepte een brandende wagen met een vorkheftruck op en reed die door een gesloten poort. Hij kreeg wel teveel rook binnen tijdens zijn heldendaad.

De brand ontstond bij autohandelaar Gryspeerdt in de Sparappelstraat in Torhout. Het bedrijf handelt voornamelijk in auto-onderdelen. Maar omstreeks 12.15 uur ging het fout.

Ontploffing

Werknemer F.V. (46) uit Sint-Michiels (Brugge) had ’s morgens laswerken gedaan aan een wagen. Maar tijdens zijn middagpauze hoorde hij plots een ontploffing en zag hij hoe de wagen in brand stond. De vlammen verspreidden zich snel. De man sprong in een vorkheftruck en pakte de wagen op die manier op om die buiten te rijden. Tijd om de poort open te doen was er niet, dus hij reed de wagen er gewoon door. Daarna trok hij terug naar binnen om er enkele brandende voorwerpen, die in de buurt van een dieseltank stonden uit de loods te verwijderen. Ondertussen kwamen ook twee buren met brandblusapparaten ter plaatse.

(lees verder onder de video)

De hulpdiensten snelden massaal naar de loods toe. De brandweer zakte met twee korpsen af om het vuur te blussen. Er had namelijk binnen in het bedrijf ook een mazouttank vuur gevat. De brand zorgde voor een gigantische rookpluim die van op een grote afstand te zien was. De pompiers konden niet verhinderen dat de wagen in kwestie helemaal in vlammen op ging.

En ook binnen in het gebouw zorgde het vuur wel voor wat schade. Al bleef die dankzij het snelle optreden van de werknemer al bij al nog beperkt. De zaakvoerder zat in het buitenland op de brand. Eén van de vennoten zakte wel naar de zaak af en kon de tranen niet bedwingen toen ze de interventie zag.

Even kritiek

De werknemer die de wagen buiten reed, werd met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hij had teveel rook binnen gekregen en leek zelfs even kritiek. Hij werd verzorgd en al snel bleek dat zijn toestand minder erg was dan aanvankelijk gedacht.

Ook de twee buren die kwamen helpen, werden naar het ziekenhuis overgebracht. “Maar zij mochten na onderzoek in de loop van de middag alle drie opnieuw beschikken”, klinkt het bij de politie.