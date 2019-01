Wie zag Lavrin Orest Kapkan?

Op vraag van het Parket van Antwerpen, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht :

Op woensdag 16 januari 2019 rond 18u50 is de 25-jarige Lavrin Orest Kapkan voor het laatst gezien in de Steenovenstraat in Essen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Hij is afkomstig uit Litouwen. Hij meet ongeveer 1m85 en is slank gebouwd. Hij heeft gegolfd lichtblond haar en blauwgroene ogen. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkere broek, witgrijs geruit hemd en witte sneakers. Deze persoon heeft medische zorgen nodig. Hebt u Lavrin Orest Kapkan nog gezien of weet u waar hij zich bevindt, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30300. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.

U kan het bericht nalezen op www.politie.be.