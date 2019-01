Antwerp neemt Refaelov definitief over van Club Brugge

Royal Antwerp FC heeft zijn Israëlische middenvelder Lior Refaelov definitief aan zich kunnen binden. De Club Brugge-huurling tekent voor twee seizoenen.

Refaelov, bij de fans ook wel ‘Rafa’ genoemd, landde afgelopen zomer op de Bosuil. Daar wierp hij zich al snel op tot certitude en kwam hij in zestien wedstrijden voor de Great Old tot dusver op zes doelpunten en drie assists.

Het bestuur was zo tevreden met zijn prestaties dat ze hem probeerden over te kopen van Club Brugge, waar hij van werd gehuurd. Dat is de club nu gelukt, de 32-jarige Israëliër met Belgische nationaliteit tekent een contract voor twee seizoenen.