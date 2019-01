Jonge vrouw raakt als bij wonder lichtgewond na spectaculair ongeval

Brugge - Een jonge vrouw heeft vrijdagochtend wel erg veel geluk gehad bij een spectaculair ongeval in Brugge. Ze raakte er met haar wagen van een parallelweg van de A11 en belandde meters lager in de gracht. Als bij wonder raakte ze slechts lichtgewond.

Bandensporen in de grasberm en een aangereden paaltje boven op de snelweg. Platgedrukte beplanting op de helling naar beneden. Brokstukken en een rode Mini Cooper in de gracht beneden. Het ongeval dat op een parallelweg van de A11 gebeurde, oogde behoorlijk spectaculair. De 19-jarige bestuurster van de wagen in kwestie moet wel een goeie engelbewaarder hebben: ze raakte uiteindelijk slechts lichtgewond bij de klap.

Zes meter naar beneden

De jonge vrouw reed omstreeks 9 uur met haar wagen op de N371, een parallelweg van de A11, in de richting van de Blauwe Toren. Maar op een gegeven moment verloor ze de controle over haar stuur. “Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, moet nog verder onderzocht worden”, zegt Lien Depoorter, woordvoerster van de Brugse politie. “Het is momenteel nog niet duidelijk wat er precies is misgegaan.”

Feit is wel dat de Mini Cooper links van de rijbaan ging, over het voetpad reed en op een plaats waar geen vangrails staan de afgrond in reed. De auto stortte zo’n zes meter naar beneden en belandde uiteindelijk zo’n 30 meter verder beneden in een ondiepe gracht in de Krinkelstraat, vlakbij het dierenasiel. In de gracht zelf stond bovendien wat water. De hulpdiensten werden verwittigd door een getuige die het ongeval wellicht zag gebeuren en aanvankelijk het ergste vreesde. Ze snelden ter plaatse en troffen de jonge vrouw als bij wonder slechts lichtgewond in haar wagen aan. Ook de schade aan de wagen valt - gezien de spectaculaire duik - ook behoorlijk mee. Al lijkt die op het eerste zich wel klaar voor de schroothoop te zijn.

Omdat de wagen op zijn zijde in de gracht lag, moest het slachtoffer via het raam aan de passagierskant bevrijd worden. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks de materiële schade zal de jonge vrouw voornamelijk blij zijn dat ze relatief ongeschonden uit het spectaculaire ongeval is gekomen. Een goede engelbewaarder, heet dat dan.