Verloren weddenschap loopt uit de hand: "Maar gelukkig hebben we niemand gesneden"

Halle - Een weddenschap op de nieuwjaarsfeestje van de Don Bosco-school leidde tot ongewone taferelen. Leerlingen verzorging mochten hun scheerskills oefenen op enkele leerkrachten.

“Het gebeurt niet elke dag dat we de baard van onze leerkrachten mogen scheren. En ja, dat geeft toch wel een beetje stress. Stel je voor dat het helemaal fout zou lopen”. Melissa, Brenda, Yasmine en Cyntia van de afdeling verzorging waren er toch niet helemaal gerust in toen ze aan de opdracht begonnen. Maar al snel vielen alle zenuwen weg.

“Alles is begonnen op een nieuwjaarsfeestje onder collega's. In het Centrum Leren en Werken volgen de leerlingen duaal onderwijs. Ze brengen een groot deel van hun tijd door op de werkvloer om al doende te leren. Maar een aantal competenties leren ze ook in de klas een dag per week. Een daarvan is een baard scheren. Een opdracht die mensen die in een rusthuis of verzorgingsinstelling werken wel vaker moeten doen”, aldus studiebegeleider Philip Deneve.

Gisteren mochten studiebegeleider Philip Deneve en de leerkrachten Mathieu Goeminne (PAV) en Dominique Leymen (tuinaanleg) zich met een stevige baard in de stoel neervlijen zodat de leerlingen konden bewijzen dat ze de scheerskills met scheerzeep en mesje en met een trimapparaat onder de knie hebben.

Opmerkelijk: zowel leerlingen als leerkrachten waren tevreden van het resultaat. “We hebben niemand gesneden. Dat was eigenlijk waar we het meest bang voor waren”, aldus Brenda.