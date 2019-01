Man vindt baby in zak aan de kant van de weg, vlak voor vuilniswagen arriveert

Een schroothandelaar heeft een pasgeboren baby gered van een vreselijke dood in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal. Het kindje werd gevonden in een vuilniszak aan de kant van de weg, vlak voordat een vuilniswagen kwam aanrijden.

De handelaar hoorde het gehuil van de baby en schakelde meteen hulp van een reddingsploeg in. Die vond de baby, gewikkeld in een spijkerbroek. Het kindje werd naar het ziekenhuis gebracht en bleek geen verwondingen te hebben.

Nadien informeerden medewerkers, gezien het uiterlijk van de baby, naar zwangere vrouwen in de Indiase gemeenschap. Een vrouw, die honderd meter verderop woonde, gaf uiteindelijk toe dat ze de zwangerschap negen maanden verborgen had gehouden. Ze was bevallen toen haar elfjarige zoon en negenjarige dochter (van een andere man) op school waren.

De vrouw is gearresteerd voor poging tot moord. Ondertussen wordt de hulporganisatie overspoeld met mensen die het kindje willen adopteren.