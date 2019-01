Advocaat van doodrijder geel hesje kritisch voor politie: “In een beschaafd land kan dit niet”

In de voorruit van de truck van Rond D. werd een gat geslagen. Foto: rr

De advocaat van de Nederlandse vrachtwagenbestuurder die in Visé een geel hesje doodreed, heeft forse kritiek geuit op de ordehandhaving in ons land. “In een beschaafd land worden dergelijke criminelen van de straat gehaald en zijn die feiten strafbaar”, zegt Richard Wagemans.

Een week geleden werd Roger Borlez (49) doodgereden in Visé. De man was samen met gele hesjes aan het betogen tegen de stijgende brandstofprijzen en het beleid van de regering, toen hij van de weg gemaaid werd door de vrachtwagen van Ron D. (47). Doodslag, zo zeggen de kinderen van het slachtoffer vrijdag. De advocaat van de vrachtwagenbestuurder, Richard Wagemans, is een andere mening toegedaan.

Ook het parket lijkt niet te denken dat het om een ongeval gaat, maar de advocaat van Ron D. blijft wel bij die versie van de feiten. In La Libre verduidelijkt hij dat zijn cliënt belaagd werd door relschoppers die zich tussen de gele hesjes hadden begeven. “Eerlijk: mijn cliënt heeft niet één geel hesje gezien”, klinkt het. “Hij is het slachtoffer geworden van een bende criminelen. Een andere naam kan ik hen niet geven.”

Wagemans zegt dat de gloednieuwe Scania van de trucker moest stoppen voor een stilstaand voertuig aan de blokkade, waar de sfeer erg grimmig was, en vervolgens benaderd werd door een groep van tien tot twintig mensen. “Ze hadden militaire outfits aan: kappen, donkere truien en camouflagebroeken.” Ze richtten allerlei beschadigingen aan de vrachtwagen aan met ijzeren staven, aldus de advocaat, waardoor de trucker traag is weggereden en het slachtoffer helaas aangereden heeft. “Mijn cliënt kon niets zien.”

Dat iemand overleden is, betreurt Wagemans. “Mijn cliënt vindt dat ook verschikkelijk. Maar wat moest hij doen zodat die gemaskerde criminelen niet hetzelfde met hem zouden doen? Hij reed om zijn leven te redden.” Hij wijst kwaad naar de politie. “Hoe kan het dat die criminelen niet van de straat gehaald worden? In een beschaafd land kan dit niet en zijn die feiten strafbaar.”