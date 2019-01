Tottenham Hotspur-trainer Mauricio Pochettino over vertrek Mousa Dembélé: “Eén van de beste die ik ben tegengekomen”

Tottenham Hotspur-trainer Mauricio Pochettino heeft op zijn persconferentie vrijdagmiddag Mousa Dembélé (31) een open doekje gegeven. De Rode Duivel verliet Londen voor het Chinese Guangzhou R&F. “Hij is één van de beste spelers die ik ben tegengekomen”, aldus Pochettino.

Donderdagochtend raakte bekend dat Mousa Dembélé naar het Chinese Chinese Guanghzou R&F vertrekt. Zo komt een einde aan 6,5 jaar bij het Engelse Tottenham Hotspur. Nodeloos te zeggen dat trainer Mauricio Pochettino de Belg een woordje verschuldigd was.

“Ik denk dat we hem als voetballer en als persoon gaan missen”, vertelde de Argentijn. “Je weet wat ik van hem denk: ik vind hem één van de beste spelers die ik ben tegengekomen in mijn carrière. Ik wens hem natuurlijk al het beste. Hij wilde naar China en zijn droom is nu werkelijkheid geworden. Het was een plezier om hier met hem een ongelofelijke tijd te beleven bij Tottenham.”

Dembélé speelde sinds de zomer van 2012 voor Tottenham. De Antwerpenaar ontpopte zich snel tot een belangrijke pion binnen het team en kwam in totaal tot 249 officiële duels (en tien goals). De laatste jaren sukkelde de middenvelder wel steeds meer met kleine blessures. De voorbije 2,5 maand stond hij aan de kant met een hardnekkige enkelblessure.