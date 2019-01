Bij een ongeval op een Amerikaanse militaire basis in Zuid-Duitsland is een Amerikaanse soldaat om het leven gekomen. Dat heeft een militair woordvoerder vrijdag meegedeeld.

De 32-jarige soldaat uit New Mexico kwam zondag in Grafenwörh in Beieren om het leven toen hij een voertuig aan het schoonmaken was. De omstandigheden van het ongeval maken deel uit van een intern onderzoek.