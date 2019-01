Vier dieven opgepakt in Schaarbeek voor diefstal in schoenenwinkel

Schaarbeek - Agenten van de politiezone Brussel-Noord zijn in de nacht van woensdag op donderdag tussengekomen bij een diefstal in een schoenenwinkel in de Brabantstraat in Schaarbeek. Daarbij werden vier verdachten opgepakt. Ze worden meteen naar de correctionele rechtbank verwezen.

De feiten deden zich voor omstreeks 2 uur. Vier individuen sloegen de ruit in van een schoenenwinkel in de Brabantstraat om binnen te dringen. Toen de politie arriveerde konden de agenten de verdachten onderscheppen in de buurt van de winkel.

Het gaat om vier mannen: A.A. (26 jaar), C.M. (20), E.M. (19) en A.K. (27) die bij de feiten betrokken waren. Alle vier waren ze al gekend bij de politiediensten en dus werden ze meteen naar de correctionele rechtbank verwezen, waar ze op 7 februari verschijnen.

De politie van de zone Brussel-Noord benadrukt dat hun aanwezigheid versterkt blijft binnen het Actieplan in de Noordwijk. Daardoor konden ze ook ditmaal snel tussenkomen.