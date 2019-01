Waaghals springt vanop elfde verdieping uit grootste cruiseschip ter wereld: “Dom en roekeloos gedrag”

Dat de Amerikaan Nick Naydev geen last heeft de de. De 27-jarige kerel kwam tijdens een cruise op de Symphony of the Seas op het bizarre idee om uit het schip te springen… ter hoogte van de elfde verdieping. Een filmpje dat hij eerder deze week op Instagram dropte, schokt intussen duizenden kijkers.

Het incident gebeurde toen het passagiersschip, de grootste ter wereld overigens, was aangemeerd in Nassau, de hoofdstad van de Bahama’s. “Ik was nog dronken van de vorige nacht”, schreef hij in een reactie op zijn eigen filmpje. “Toen ik wakker werd, besloot ik te springen.” Schijnbaar zonder enige schrik sprong hij van aan het balkon in het water, ruim dertig meter naar beneden. Zijn vrienden wisten ondertussen niet wat ze zagen en filmden de stunt.

Als bij wonder overleefde Naydev de spectaculaire sprong. “Ik kon de eerste drie dagen nadien wel nauwelijks wandelen”, gaf hij toe. Of er ook gerechtelijke acties zullen volgen tegen de Amerikaan, zal later moeten blijken. Rederij Royal Caribbean besloten hem en zijn vrienden alvast een levenslang toegangsverbod op te leggen. “Dit was dom en roekeloos gedrag”, klonk het in een reactie.

