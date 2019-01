Slachtoffer van tienerpooier bevalt onverwacht en laat baby achter in het ziekenhuis

Een van de slachtoffers van tienerpooier Leonardo J. is vlak na het proces van de jongeman in allerijl naar het ziekenhuis gegaan met hevige buikpijn. Daar beviel ze van een baby, echter niemand wist dat de 19-jarige C. zwanger was. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Na de bevalling liet ze het kind achter in het ziekenhuis.

Woensdag vorderde het openbare ministerie nog vijf jaar cel voor tienerpooier Leonardo J. (18) uit Deurne. Hij wordt vervolgd voor mensenhandel en verkrachting. J. verbleef met een van de vermeende slachtoffers in hotel Le Sud op het Antwerpse Zuid, dat vorige maand door burgemeester Bart De Wever (N-VA) tijdelijk gesloten werd. De bal ging aan het rollen toen J. toestemming gaf voor een huiszoeking in zijn kamer in het hotel, waar hij samen met de 18-jarige C. verbleef. Zij werkte al sinds haar 15 jaar als prostituee.

C., ondertussen 19, snelde de avond na het proces naar het ziekenhuis. Daar beviel ze onverwacht van een baby. De jonge vrouw had aan niemand verteld dat ze zwanger was, ook niet aan de tienerpooier. Een dag na de bevalling vertrok ze bovendien uit het ziekenhuis, zonder kind. De kersverse moeder daagde ook niet op aan de gevangenis, waar ze normaal dagelijks verschijnt om een bezoek te brengen aan J.

LEES OOK. Minderjarige meisjes vastgebonden, gedrogeerd en laten verkrachten, maar liefje blijft verdachte tienerpooier verdedigen

Opvallend: C., die zichzelf niet als slachtoffer ziet, blijft de vermeende tienerpooier onvoorwaardelijk steunen. “Hij is onschuldig en zit al zeven maanden vast door valse verklaringen van minderjarige meisjes die hij niet kent,” klonk het. Maar dat ziet het Antwerpse gerecht totaal anders. Onderzoek wijst immers uit dat Leonardo J. – die Macedonische en Italiaanse roots heeft – onder meer betrokken zou zijn bij een verkrachting. En dat hij de voorbije jaren minstens drie meisjes aanzette tot prosti­tutie.

Het Antwerpse parket is ingelicht over de situatie en volgt de zaak verder op. Op 29 januari wordt uitspraak gedaan in het proces tegen de vermeende tienerpooier.